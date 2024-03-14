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دراما المتحدة

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

محمد سيف
07:51 ص | الخميس 14 مارس 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، اليوم الخميس 14-3-2024 في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 48.42 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم عند 48.87 جنيه للشراء، 48.97 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وتراجع سعر الدولار اليوم خلال بداية التعاملات ليسجل 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

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