لماذا خلق الله العرش؟.. إليك إجابة علي جمعة عن أسئلة الأطفال (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الشريعة لم توضح المادة التي خلق الله منها العرش، لافتا إلى أن عرش الرحمن، يمكن أن يكون خلق من اللولؤ أو الذهب أو الجواهر أو الزمرد.

الدكتور علي جمعة: العرش عظيم

وتابع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الأولى المصرية، اليوم الخميس: "العرش حاجة عظيمة فخمة وكبيرة أوي، وتشعر بنوع من الأمن والخشوع جواك».

ورد الدكتور على جمعة، على سؤال طفلة أخرى، حول لماذا خلق الله العرش، قائلا: «اتعمل لأن ربنا سبحانه وتعالى رسم الدنيا على وضع معين، وفي عوالم عالم الأرض وحواليه مجرة ومجموعة ضخمة من الكواكب، والشمس بتلف والأرض بتلف، وكل ده منطلق في الفضاء حوالين نجم اسمه فيجا، وكل دول بيلفوا حوالين العرش، والكون فيها حاجات بنشوفها بالعين، وفي حاجات لا نستطيع رؤيتها، ومنها الكون المرصود وده بنقدر نشوفه، والضوء فيه بيجرى فيه 300 ألف كيلو في الثانية، شوف الكون المرصود ده كله 93 مليار سنة، والكون كله 575 مليار سنة، يعنى لو قسمناهم يبقى شايفين سدس الكون، والباقى لم نره».

علي جمعة يجيب عن أسئلة الأطفال

وأوضح: «لما ربنا خلى الكون يلف خلاه يلف حول العرش، والعرش ربنا عمله مخلوق عظيم مبهر، وربنا قهره واستولى عليه يبقى نعرف أن الله قاهر فوق عباده ونقوم ساجدين لله».