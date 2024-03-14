علي جمعة يجيب على سؤال لماذا لا نرى الله؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على سؤال أحد الأطفال حول لماذا لا نرى الله قائلا إن الله ليس كمثله شيء، والإنسان لا يرى التيارات الكهربائية وموجات الراديو وغيرها.

ربنا خارج الدائرة الكونية

وأضاف علي جمعة خلال تقديم حلقة برنامج «نور الدين»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العين ترى عندما يقع الضوء على الشيء المراد رؤيته، لينعكس داخل العين فيراه الإنسان، موضحا: «فين الضوء اللي هينعكس على ربنا عشان أشوفه.. ربنا خارج الدائرة الكونية».

وتابع جمعة: «الإنسان لا يرى التيارات الكهربائية والموجات كون لا يمكن تسليط الضوء عليهم، وهكذا، وربنا خارج دائرة المخلوقين، ولا يمكن أن يكون مخلوق لذلك لا يمكن رؤيته».

رؤية الله يوم القيامة

وواصل: «يوم القيامة سنرى الله عندما نذهب للجنة»، مستشهدا بالآية: « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ».