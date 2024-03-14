الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المناطق في الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتين على الأقل سواء في نابلس أو مدينة الخليل لكنها توزعت في أكثر من منطقة في المدن والبلدات المختلفة، كما جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين.

اعتقالات في شمال الضفة الغربية

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، جرت اعتقالات في شمال الضفة الغربية تجاه فلسطينيين وسرقة مصوغات ذهبية تعود للنساء الفلسطينيات خلال مداهمة عدد من المنازل، كما جرى اقتحام لمدينة قلقيلية، ووقعت اشتباكات مسلحة، وبعد ذلك مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية في هذه المدينة.

اعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية

وأشارت إلى وقوع اعتداءات من المستوطينين بحق الفلسطينيين في عدة مناطق، وكان هناك إطلاق نار من المستوطنين باتجاه المنازل الفلسطينية، وجرى اعتقال منذ الليلة الماضية 20 فلسطينيا، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية ليرتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم 7585 فلسطينيا على الأقل أكثرهم من النساء والأطفال وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية.