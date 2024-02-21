سبب غريب وراء اعتقال سيدة إسبانية.. ما علاقة الزيت؟

في واقعة غريبة، أثارت فضول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول فيديو قصير تظهر خلاله إحدى السيدات وهي مكبلة اليدين في صورة تُظهر اعتقالها، ما جعلهم يتسائلون حول سبب اعتقالها خاصة بعد معرفة أن الزيت أساس القضية.

سرقة الزيت

في منتصف نهار الاثنين الماضي، خرجت السيدة الإسبانية إلى متجر لبيع المواد الغذائية «سوبر ماركت» برفقة صديقها، ولكن بهدف السرقة وليس التسوق، إذا استطاعت السيدة سرقة ما يقرب من 500 لتر من الزيت، وخرجت بهدوء دون أن يلاحظها صاحب المتجر، وفق ما نشرته صحيفة «لاس بروفينسياس».

وأثناء خروج السيدة من بلدتها الصغيرة في إسبانيا متجه للجهة الشمالية، شاهدوا نقطة تفتيش أمني على الطريق، هنا سيطرت حالة من القلق عليهما خاصة أن المسروقات بحوزتهما ولا يعرفان كيفية التصرف بها، لذلك لاذا بالفرار، وهو ما جذب أنظار الأمن لهما.

اعتقال السيدة وإصابة فردين من الأمن

لحظة فرار السيدة وشريكها في السرقة، أصيب عنصري من الأمن، خلال مطاردتهما على دراجة نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أنه في النهاية تم القاء القبض عليهما، ووجهت إليهما عدة تهم بجانب السرقة، منها إصابة فردين من الأمن، وقيادة بدون رخصة، ومقاومة السلطات.