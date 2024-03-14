35 جثة بشرية تسبب أزمة في بريطانيا.. شركة الجنازات نصبت على أهالي الموتى

لم تتخيل بعض الأسر البريطانية أنها تعرضت للنصب بسبب وفاة بعض أفرادها، حيث دفعوا آلاف الجنيهات الإسترلينية من أجل حجز قطعة أرض لحفر قبر فيها لذويهم، ولكنهم اكتشفوا أن شركة تنظيم الجنازات لم تحجز لهم قطعة الأرض، ولم تدفن موتاهم أصلا ولكنها حرقتهم.

العثور على رفات 35 جثة

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن المتحدثة باسم شرطة هامبرسايد، أنه تم إجراء تحقيق في نوفمبر2021 بعد أن تلقينا تقارير من أفراد من الجمهور بخصوص الاستخدام الاحتيالي للأموال المخصصة لخطط الجنازة المدفوعة مسبقًا من خلال إحدى الشركات.

وانتشل الضباط رفات رماد بشري لـ 35 جثة خلال مداهمات على 3 مواقع لفروع شركة تنظيم الجنازات، وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا للاشتباه فيهما، ولكن تم إطلاق سراحهما بكفالة منذ ذلك الحين.

لم يتم حجز مقابر للجثث ولكن حرقتها الشركات

وأطلقت الشرطة تحقيقًا جنائيًا مع شركة تنظيم الجنازات في نوفمبر 2021، بعد تلقي شكاوى من العملاء وكان من بينهم نيكي ماكلوجلين التي اكتشفت المؤامرة التي كان ضحيتها جثمان والدها برنارد سكيريت، البالغ من العمر 78 عامًا، حيث دفعت هي وزوجته فيرونيكا 5000 جنيه إسترليني مقابل خدمات الجنازة، وذلك عندما توفى برنارد بسبب كوفيد في أكتوبر 2021، وشعرت الأسرة بالحزن الشديد عندما اكتشفت أنه لم يتم حجز أي قطعة أرض، بينما تخشى امرأة أخرى أن يكون نعش والدها فارغًا بالفعل عندما دفنته الشركة.

وقال نائب رئيس شرطة هامبرسايد، ديف مارشال، إن الضباط يواصلون دعم العائلات خلال هذا الوقت الصعب والمؤلم للغاية، مضيفًا: «لقد كان هذا حادثًا مروعًا حقًا، ومن المفهوم أنهم في حالة ذهول، ولديهم العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها».

نقل الجثث التي تم انتشالها منذ ذلك الحين إلى مشرحة محلية

وقال مساعد رئيس شرطة هامبرسايد، توم ماكلوجلين، الذي يقود التحقيق:«حتى الآن، نحن نتابع خطوط تحقيق واسعة النطاق ولدينا فرق بحث خاصة وفرق الطب الشرعي تجري عمليات بحث شاملة»، مضيفًا: «أدرك أن هذا وقت عصيب لجميع المتضررين وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون له تأثير كبير في جميع مجتمعاتنا المحلية وخارجها».

وتم نقل الجثث التي تم انتشالها منذ ذلك الحين إلى مشرحة محلية لاتخاذ إجراءات تحديد الهوية الرسمية.