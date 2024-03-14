مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 14-3- 2024.. اعرف عدد ساعات الصيام

يتقرب المسلمون إلي الله خلال شهر رمضان الكريم بأداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها حيث يعتبر ذلك من أهم العبادات والطاعات، وفي شمال الصعيد يحرص الأهالي علي معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم 1445 هجرية.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 14-3- 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق الرابع من شهر رمضان ستكون كالتالي: الفجر الساعة 4:43 صباحا، الظهر 12:6 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:5 مساء، العشاء 7:21 مساء، علما بأن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:7 صباحا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحي.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك 13:42 وستزيد تدريجيا حتي نهاية الشهر الكريم مع زيادة ساعات النهار ونقص مدة الليل، كما أن معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 14 مارس 2024، هي من أهم المواقيت التي يلتزم بها الأهالي في محافظة المنيا لأداء الصلوات المفروضة في مواعيدها والتقرب إلي الله بكثرة العبادات والطاعات واستغلال النفحات الإيمانية التي تميز شهر رمضان الكريم في كافة بقاع الدنيا.