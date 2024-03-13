قافلة طبية تجري الكشف الطبي على 1326 حالة بقرية إدمو في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1326 حالة من خلال قافلة طبية مجانية بقرية إدمو في المنيا على مدار يومي 11 و12 مارس الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق الأكثر احتياجا.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا يستعرض نتائج القافلة الطبية

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 331 حالة جراحة، 251 حالة باطنة، 286 حالة أطفال، 63 حالة أسنان، 45 حالة نساء، 73 حالة تنظيم الأسرة، 152 حالة جلدية، 125 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار الدكتور محمد حسنين أنه تم إجراء 199 تحليلا متنوعا و7 حالات أشعة سينية، و71 كشف مبكر للضغط والسكر و3 حالات خلع أسنان، وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مشارك.