حيلة جهنمية لأكل رمضان.. فوائد غير متوقعة لوضع ملح الطعام في الثلاجة
كتب:
نرمين عزت
04:25 م | الخميس 14 مارس 2024
فوائد وضع الملح في الثلاجة
الملح، هو ذلك الرفيق الموثوق به في المطبخ وكل إبداعات الطهي، يحمل إمكانات سرية غالبًا ما يتم التغاضي عنها، فقط تخيل أنك تفتح له الباب أمام عالم من الأطعمة المحسنة، والنضارة والحفاظ على الطعام، وضع القليل في الملح في باب الثلاجة يعد من الأفكار الغريبة والرائعة لذلك تعرف على أبرز هذه الفوائد وفق موقع «housedigest»البريطاني.
فوائد وضع الملح في باب الثلاجة
- وضع الملح في الثلاجة له قدرة على امتصاص الرطوبة وأداة فعالة في منع نمو العفن والفطريات في المناطق الرطبة، وهي خطوة مهمة للحفاظ على بواقي أكل رمضان المتبقي في الثلاجة.
- استخدام الملح لتنظيف ثلاجتك يمكنك من التخلص من الروائح الكريهة وإزالة البقع والحفاظ على نظافة الجهاز.
- يمنع تكوين طبقة من الجليد على الجدران الداخلية للثلاجة.
- يساعد في تقليل تراكم الجليد على الزجاجات والمشروبات التي توجد داخل الثلاجة.
- من فوائد وضع الملح الثلاجة أنه يساهم في الحفاظ على تبريد الثلاجة بشكل أكثر فعالية.
تنظيف الثلاجة بالملح
- قبل البدء بعملية التنظيف، أخرجي جميع المواد الغذائية من الثلاجة، ثم قومي بتخزينها في المبرد مع أكياس الثلج للحفاظ على درجة حرارتها.
- تتيح لك هذه الخطوة الوصول إلى جميع أسطح وزوايا الثلاجة بسهولة.
- قومي بخلط محلول التنظيف المعتمد على الملح.
- قومي بخلط كوب من ملح الطعام مع الماء الساخن.
- يقلب الخليط حتى يذوب الملح تماما.
- قومي بإزالة أرفف وأدراج الثلاجة، وقم بتنظيفها بشكل فردي.
- اغمريها في المحلول الملحي أو رش الملح عليها مباشرة وافركيها بلطف.
- اشطفيها جيدًا بالماء واتركها حتى تجف تمامًا قبل إعادتها إلى الثلاجة.
- بعد ذلك، اغمسي إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة في المحلول الملحي واعصريها للتخلص من أي سائل زائد.
- افركي الأسطح الداخلية للثلاجة بلطف، مع الانتباه جيدًا إلى الانسكابات والبقع وبقايا الطعام.
- سوف تساعد طبيعة الملح الكاشطة على تخفيف وإزالة الأوساخ بينما تعمل خصائصه المضادة للميكروبات على مكافحة أي روائح باقية.