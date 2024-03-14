حيلة جهنمية لأكل رمضان.. فوائد غير متوقعة لوضع ملح الطعام في الثلاجة

الملح، هو ذلك الرفيق الموثوق به في المطبخ وكل إبداعات الطهي، يحمل إمكانات سرية غالبًا ما يتم التغاضي عنها، فقط تخيل أنك تفتح له الباب أمام عالم من الأطعمة المحسنة، والنضارة والحفاظ على الطعام، وضع القليل في الملح في باب الثلاجة يعد من الأفكار الغريبة والرائعة لذلك تعرف على أبرز هذه الفوائد وفق موقع «housedigest»البريطاني.

فوائد وضع الملح في باب الثلاجة

وضع الملح في الثلاجة له قدرة على امتصاص الرطوبة وأداة فعالة في منع نمو العفن والفطريات في المناطق الرطبة، وهي خطوة مهمة للحفاظ على بواقي أكل رمضان المتبقي في الثلاجة.

استخدام الملح لتنظيف ثلاجتك يمكنك من التخلص من الروائح الكريهة وإزالة البقع والحفاظ على نظافة الجهاز.

يمنع تكوين طبقة من الجليد على الجدران الداخلية للثلاجة.

يساعد في تقليل تراكم الجليد على الزجاجات والمشروبات التي توجد داخل الثلاجة.

من فوائد وضع الملح الثلاجة أنه يساهم في الحفاظ على تبريد الثلاجة بشكل أكثر فعالية.

تنظيف الثلاجة بالملح