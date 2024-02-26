أفضل مكان لتخزين البهارات السبع والكمون.. ما علاقة الثلاجة؟

الكمون والبهارات السبع من أهم التوابل في كل بيت، حيث لا غنى عن نكهتها المميزة في مختلف الأطباق، ولكن، هل تساءلت يومًا عن أفضل طريقة لتخزينها؟.

كثير من ربات البيوت يضعن هذه التوابل بالقرب من نيران موقد البوتاجاز، ظنًا منهن أن ذلك يحافظ على نكهتها، بينما هذه الطريقة خاطئة تمامًا، إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان التوابل لفائدتها ونكهتها.

وبسبب ذلك، اتجه البعض إلى تخزين الكمون والبهارات في الثلاجة، معتقدين أن ذلك سيحافظ عليها لفترة أطول، ولكن هذه الطريقة ليست هي الأمثل أيضًا، إذ تؤدي الرطوبة العالية داخل الثلاجة إلى تكتل التوابل وفقدانها لخصائصها.

فما هو الحل الأمثل؟

في هذا التقرير، نقدم لكم أفضل طريقة لتخزين الكمون والبهارات السبع، وذلك وفقًا لموقع «spicesinc» البريطاني.

أفضل مكان لتخزين البهارات السبع والكمون

هناك مفتاحان أساسيان للحفاظ على الطعم المثالي للبهارات والكمون والحصول على أكبر قيمة من الأعشاب والتوابل، أولا، يجب تخزين البهارات وخلطات التوابل في برطمنات محكمة الغلق، ثانيًا، يجب الاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم.

ابقي البرطمنات مغلقة بإحكام وهذه خطوة سوف تحميها من الرطوبة والأكسدة، وذلك لإن إبقائها بعيدًا عن الضوء المباشر سوف يحافظ على لونها من التلاشي، لكن لا توضع في الثلاجة، يمكن وضعها في أرفف دولاب المطبخ المغلقة.

نصائح للحفاظ على طعم التوابل

- عند تخزين التوابل في مرطبانات زجاجية، فإنها تميل إلى الاحتفاظ بالمزيد من محتواها من الزيت العطري

- لا تقومي أبدًا بتخزين التوابل فوق الموقد الخاص بك، لأن الحرارة الإضافية ستؤدي بسرعة أكبر إلى تدهور جودتها.

- لا تقومي أيضًا بتخزينها مباشرة فوق غسالة الأطباق، لأن زيادة الرطوبة ستؤدي أيضًا إلى تقصير مدة صلاحيتها.

- تعمل التوابل المخزنة بشكل أفضل في درجات حرارة أقل من 70 درجة، وفي بيئات منخفضة الرطوبة.

- من الجيد تجميد التوابل والأعشاب.

- تبقى التوابل الكاملة لفترة أطول لأنها لم يتم تشققها أو طحنها، مما قد يعرض زيوتها المتطايرة للهواء مما يسرع من تحلل نكهتها، ولهذا السبب تتمتع البهارات المطحونة بفترة صلاحية أقصر من البهارات الكاملة أو البذور.