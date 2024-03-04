طريقتان لإطالة عمر الثلاجة من خلال تنظيفها.. «حافظي على كفاءتها»

تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية، التي لا يمكن لأي بيت الاستغناء عنها، ومن الضروري إبقاؤها مرتبة ونظيفة من الداخل والخارج طوال الوقت ليتم الحفاظ على كفاءتها، لذا يجب تنظيفها مرة شهريًا بشكل عميق، لتجنب تلفها وللقضاء على الروائح الكريهة، وإليك طريقتان لتنظيف الثلاجة بسهولة دون أي تعب أو مشقة، لتطيل عمر الثلاجة بحسب موقع «architectural digest».

تنظيف الثلاجة من الخلف

توجد طريقتان لإطالة عمر الثلاجة حسب عمرها الافتراضي ولأطول فترة ممكنة، لذا يجب عليكِ الاهتمام بنظافتها، من الخارج كما يتم الاهتمام بها من الداخل، والنظافة الشاملة للثلاجة «أسفلها وخلفها» والتخلص من أي مخلفات أو أتربة، إذ يقع المكثف خلف الثلاجة وهو «الأنبوب المموج الذي يتراكم عليه الأتربة» ومن المهم تنظيفه من الحين للآخر، بالخطوات التالية:-

1- افصلي التيار الكهربائي عن الثلاجة، وبعد عدة دقائق أزيحي الثلاجة من مكانها لتتمكني من تنظيف الغبار من مكانه.

2- استخدمي خلال التنظيف قطعة قماش أو فراشة أسنان قديمة، حتى تتخلص من أي أتربة أو اتساخات متراكمة أسفل الثلاجة.

3 - قومي بعملية التنظيف العميقة مرتين سنويًا على الأقل.

الطعام الساخن يضعف قدرة الثلاجة

وفي حالة تم الاستمرار على عملية تنظيف الثلاجة، ستلاحظين عملها بشكل أفضل، وذلك بجانب التنظيف للثلاجة الداخلي العادي، كما أنه يجب عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة، لأن السخونة تضغط على قدرات الثلاجة، لأنه يدفعها بزيادة الطاقة لتبريد الأطعمة، وذلك ينعكس على زيادة فواتير الكهرباء، وسيرفع من درجة حرارة الثلاجة بالكامل والضغط على المبرد.