طريقة عمل السوبيا الحجازية الحمراء.. مشروب رمضاني جديد على سفرتك

أكواب السوبيا من المشروبات الرمضانية الأساسية على سفرة كل منزل، حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي فضلا عن سرعة تحضيرها في غضون دقائق قبل الإفطار، لكن إلى جانب مشروب السوبيا الشائع بلونه الأبيض إلا أنه هناك نوعًا آخر منه وهو ما يٌعرف بالسوبيا الحجازية الحمراء، الذي يتميز بلونه الأحمر وسهولة تحضيره أيضًا.

طريقة عمل السوبيا الحجازية الحمراء

وخلال السطور الآتية نقدم طريقة عمل السوبيا الحجازية الحمراء، ونبدأها بالمقادير:

- تمر مخلي.

- حبات حبهان مطحون.

- عود قرفة.

- مكسرات.

- 3 ملاعق من الشوفان البودرة.

- نصف رغيف خبز البر.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

- 2 كوب ماء.

- لون طعام أحمر.

- كوب كركديه.

- كوب زبيب.

- ملعقتان كبيرة من ماء الورد.

خطوات عمل السوبيا الحجازية الحمراء:

1- ينقع التمر مع الخبز والزبيب وماء الورد ولون الطعام، بالإضافة إلى الكركديه والحبهان والقرفة.

2- يضاف الماء إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا.

3- اتركيه في الثلاجة يومًا كاملًا.

4- عقب إخراجه من الثلاجة تضرب المكونات في الخلاط الكهربائي.

5- قومي بتصفية المزيج جيدًا.

6- قدميه في أكواب ويزين بالمكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السوبيا في المنزل

نقدم إلى ربّات المنزل طريقة عمل السوبيا في المنزل وفقًا لطريقة الشيف شربيني.

المقادير:

- لبن.

- سكر أبيض.

- دقيق.

- مستكة.

- جوز الهند.

- مكسرات حسب الرغبة.

- كريمة لباني.

- أرز مطحون.

خطوات تحضير السوبيا في المنزل:

1- ذوبّي المستكة في الحليب، وضعيها على النار.

2- يضاف السكر مع الكريمة اللباني إلى جانب الأرز المطحون حت تمام المزج.

3- يخلط جوز الهند مع اللبن في الخلاط الكهربائي.

4- يمزج خليط اللبن والمستكة.

5- قدمي السوبيا باردة.

6- زيني السوبيا بالمسكرات أو جوز الهند حسب الرغبة.