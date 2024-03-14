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دراما المتحدة

مجلس الإفتاء بكينيا: المساجد تتحول لحلقات علم في رمضان

كتب:

يارا أشرف
04:22 م | الخميس 14 مارس 2024
الشيخ محضار أحمد

الشيخ محضار أحمد

قال الشيخ محضار أحمد، عضو مجلس الإفتاء بجمهورية كينيا، إن هناك عادات وتقاليد منتشرة بين مسلمي كينيا، لافتا إلى أن استطلاع الهلال يتم عبر قاضي قضاة كينيا ومجلس الإفتاء.

حلقات علم وتفسير القرآن الكريم

وأضاف عضو مجلس الإفتاء بجمهورية كينيا، خلال برنامج «رمضان حول العالم»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «كل يوم في رمضان يوجد حلقات علم وتفسير القرآن الكريم، ومحاضرات في السيرة النبوية، وهذه عادة موروثة وموجودة حتى الآن، إضافة إلى مسابقات قرآنية فى كثير من المدن».

تكافل اجتماعي وإفطار جماعي

وتابع: «حلقات الذكر منتشرة فى كل المساجد، وهناك تكافل اجتماعي وإفطار جماعي على كل الأحياء والناس ينتظرون أذان المغرب فى المسجد وهذا في كل حي يوجد تناول جماعي للإفطار».

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