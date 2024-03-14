وكيل «أوقاف المنوفية» يعلن تفاصيل مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية حتى السبت المقبل الموافق 16 من مارس الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس وحتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وتبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى الخميس الموافق 28 مارس.

مستويات المسابقة

وأشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى أن المسابقة تضم 5 مستويات، هي «حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا يزيد سن المتسابق على 20 عاما، ونصف القرءان الكريم ولايزيد سن المتسابق على 18عاما، وربع القران الكريم ولايزيد عمر المتسابق على 15عاما، و3 أجزاء من القرءان الكريم ولايزيد عمر المتسابق على 10 أعوام، فضلا عن فرع خاص لذوي الهمم من جميع الأعمار.

تشجيع الطلاب على حفظ القرآن

وأوضح محافظ المنوفية تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلى بأخلاق القرآن.