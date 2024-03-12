«التنمية المحلية»: رفع الإشغالات من محيط المساجد الكبرى وموائد الرحمن

اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار مبادرة «صوتك مسموع»، التابعة للوزارة، في تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، والعمل على حلها، بالتنسيق مع المحافظات، خاصة ما يتعلق بشكاوى المواطنين حول مدى توافر السلع الغذائية، ومنع أي مُمارسات ضارة ومخالفة غير مُنضبطة مثل المُبالغة في الأسعار.

التفاعل السريع مع أي شكاوى

وشدد «آمنة» على إزالة أي مخلفات بشكل فوري، ومنع الإشغالات، خاصة الموجودة حول المساجد الكبري التي تقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات، وأيضا المناطق الموجود بها موائد الرحمن، مؤكدا أهمية التفاعل السريع مع أي شكاوى تتعلق بمخالفات البناء وظهور تعديات جديدة على الأرض الزراعية.

وأضاف «آمنة»، أن الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، تعمل على مواجهة أي مخالفات وحل أي مشكلات، وفريق عمل مبادرة «صوتك مسموع» مستمرة على مدار الساعة وطوال الشهر الكريم يتلقى أي شكاوى والتفاعل مع كل القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى شكاوى المواطنين

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين تقديم الشكاوى والرسائل من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، حيث يتم العمل على تحقيق رضاهم في الخدمات المقدمة، ومواجهة أي مخالفات، موضحا أنه يمكن للمواطن الإبلاغ عن مشكلات القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات وتعريفة الركوب والفساد عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330.