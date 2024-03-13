تراجع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات الظهيرة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الظهيرة في البنوك بنحو 30 قرشًا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وفقًا للمنصات الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنوك.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الظهيرة بنحو 48.35 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع، متراجعا عن آخر سعر له قبل التداول بـ30 قرشا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليسجل 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بتراجع 35 قروشًا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعًا بلغ نحو 48.42 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء بتراجع بلغ 34 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية محققًا قيمة تراجع بلغت 35 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم عند 48.87 جنيه للشراء، 48.97 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي بتراجع بلغ نحو 30 قرشًا

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وتراجع سعر الدولار اليوم خلال تعاملات الظهيرة ليسجل 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع تبعا لبنك cib بتراجع قيمته 30 قرشًا.