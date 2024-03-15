سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-3-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-3-2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات في البنوك مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 155.02 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 156.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك القاهرة ليسجل 156.77 جنيه للشراء، ونحو 157.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 150.67 جنيه للشراء، ونحو 155.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 155.2 جنيه للشراء، 156.0 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 156.96 جنيه للشراء، ونحو 158.05 جنيه للبيع.