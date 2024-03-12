سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، متوسط سعر 159.48 جنيه للشراء و159.86 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبيانات الخاص بالبنك المركزي المصري.

ونرصد في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية، بحسب عدد من المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺟﻧيه اﻟﻣﺻري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، الشراء 159.41 جنيه، والبيع 160.04 جنيه.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﺻر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، الشراء بـ159.79 جنيه، والبيع 160.11 جنيه.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك الأھﻠﻲ اﻟﻣﺻري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 158.96 جنيه للشراء، و160.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ154.39 جنيه والبيع 159.85 جنيه.