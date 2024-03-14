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تراجع كبير في سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
02:48 م | الخميس 14 مارس 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-3-2024، تراجعا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.02 جنيه للشراء ونحو 156.5 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 155.02 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 156.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك القاهرة ليسجل 156.77 جنيه للشراء، ونحو 157.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 150.67 جنيه للشراء، ونحو 155.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 155.2 جنيه للشراء، ونحو 156.0 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 156.96 جنيه للشراء، ونحو 158.05 جنيه للبيع.

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بقلم شوشة عبدالواحد