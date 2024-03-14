رغم الانفصال.. مفاجأة بين بوسي وشقيقة هشام ربيع (صور)

الكثير من التصريحات، والأمور حول الفنانة بوسي، وزوجها السابق، هشام ربيع، لم تندلع فقط منذ حديث بوسي عنه، وكشفها عن مشاعرها تجاهه رغم الانفصال، ولكن منذ إعلان الزواج منذ 2022، وحتى الانفصال عقب عدة أشهر.

بوسي: لسه بحب طليقي

وعلى الرغم من الانفصال، إلا أن المطربة بوسي، أكدت في آخر حوار تليفزيوني لها مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لا تزال تحب «ربيع»، مؤكدة إنه يعلم إنها لا تزال تحبه، خاصة إنه وقف بجانبها في أزمة كبيرة تسببت في حبسه بدلًا منها.

رغم الانفصال.. مفاجأة بين بوسي وشقيقة هشام ربيع

وعلى الرغم من انفصال الفنانة بوسي، عن زوجها هشام ربيع، وحذفهما الصور التي جمعت بينهما، إلا إن علاقتها بشقيقته، خبيرة التجميل، ناريمان ربيع، لا تزال قائمة، خاصة وإن الثنائي يتابعان بعضهما البعض بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ولم تلغِ إحداهما متابعة الأخرى، ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية رجوع المطربة بطليقها.

بوسي توضح سبب الانفصال: دخل السجن عشاني

وكانت الفنانة بوسي، أكدت أن طليقها هشام ربيع تعرض للسجن، بدلًا منها، وذلك لحمايتها من أشخاص لهم علاقة بزوجها الأول، وقاموا باستغلالها على مدى 10 سنوات: «الراجل ده اتحبس علشان يحميني من عصابة».

وكان هشام ربيع أعلن انفصاله عنها في 2023، مؤكدًا أن بوسي تخلت عنه في أزمته رغم أنها السبب الأساسي في الأمر.

وتزوجت بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع في مايو من عام 2022 في حفل كبير بأحد الفنادق بحضور العديد من المشاهير.