بوسي: هشام ربيع دخل السجن ليحميني من عصابة كانت تستغلني 10 سنوات

تحدثت المطربة الشعبية بوسي، عن كواليس زواجها من هشام ربيع، مؤكدةً أنه لم يكن متزوجا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، مشيرةً إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهما رغم الانفصال.

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «العرافة» المذاع على قناة النهار: «أن هشام ربيع أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء»، لافتةً إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، وصدقته: «وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا».

وتابعت المطربة الشعبية، أن هشام دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ«العصابة» الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، مواصلة: «انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي».