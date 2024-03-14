أقوال الشاهد الوحيد بواقعة فتاة الشروق.. «قالت كلمتين ودخلت في غيبوبة»

حصلت «الوطن» على أقوال الشاهد الوحيد في قضية وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع، التي لقيت مصرعها بعد غيبوبة استمرت قرابة 21 يوما، حيث أفادت تحريات وتحقيقات الأمنية والقضائية بأن فتاة الشروق قفزت من سيارة تابعة لتطبيق النقل الذكى أثناء سيرها على طريق السويس بمدينة الشروق، شرق محافظة القاهرة، إثر محاولة السائق التحرش بها.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

وأضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق، قلت له اقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني، وحاول يتحرش بيا، وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

وأضاف قائلا: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها ما كانتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته وما قدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت راسها كلها دم.. واتحركنا على المستشفى».

وكانت الجهات المختصة قد قررت تجديد حبس السائق المشتبه فيه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي (لا يمكن استجوابها).

أفاد أحد شهود الواقعة، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى «كانت تستقلها» أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي» ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.