بعد حادث فتاة الشروق.. اتصالات النواب توصي بمراقبة سلوك سائقي «أوبر وكريم»

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عددا من التوصيات الهامة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها «أوبر وكريم» لتحقيق سبل الأمان، لا سيما بعد حادث فتاة الشروق حبيبة الشماع، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الالكيشن SOS وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم السبت، في حضور ممثلي شركتي «أوبر - كريم»، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

كما أوصت اللجنة، ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق «الكابتن» والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الآمان لكل من الطرفين، فضلا إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنوياً (بشكل دوري).

وطالبت اللجنة، بإيفاد اللجنة البرلمانية بخطاب رسمي حول معايير منح الشركات العاملة التراخيص، والمتابعة لاستمرار الحصول على الرخصة، فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.

واتفقت حنان عبد الفتاح، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، مع توصيات اللجنة البرلمانية في أهمية إلزام الشركات العاملة في النقل الذكي، بتقديم السائقين صحيفة للحالة الجنائية بشكل دوري سنويا وأيضا تحليل دوري للمخدرات، وتفعيل نظام الطوارئ، وبحث إمكانية تقديم ما يتعلق بانضباط الحالة النفسية للسائق.

من جانبهم استعرض ممثلي «أوبر وكريم» وإجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل الشركة، وفي مقدمتها متطلبات قبول السائقين، ومنها 6 مستندات وإجراءات هامة، فضلا عن تدريب السائقين، والحرص على اتباع التكنولوجيات الحديثة لضمان السلامة والأمان.