التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن سائق واقعة «حبيبة» فتاة الشروق: تعاطى المخدرات

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة فتاة الشروق، حبيبة الشماع، التي قفزت من سيارة خوفا من تحرش السائق بها.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المجني عليها، أصيبت بنزيف ودخلت في غيبوبة، منذ الواقعة، يوم الأربعاء من الأسبوع قبل الماضي، وبحسب التقرير الطبية فإن المجني عليها حبيبة الشماع، في حالة حرجة.

تقرير تحليل المخدرات للسائق

وتسلمت جهات التحقيق، تقرير تحليل المخدرات، للسائق المشتبه فيه الذي كشف عن أن السائق كان متعاطيا للمواد المخدرة.

وكان فريق التحقيق، قد اقتاد السائق المتشبه فيه، وسط حراسة أمنية مشددة، الي مكان الواقعة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية للواقعة، وتبين أن السائق كان يسير بسرعة 80 إلى 100 كيلومتر وأن الضحية قفزت عندما كان يسير بأقصى سرعة، وقررت إعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

التحقيق مع السائق المتهم

صباح يوم الخميس الماضي، مثل السائق المتهم أمام قاضي المعارضات، بمحكمة التجمع الخامس، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، سائق يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض علىه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

أضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها ايه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

واضاف قائلا:"المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت راسها كلها دم.. واتحركنا على المستشفي".