مدير المستشفى المعالج لـ أحمد رفعت: إعلان تقرير عن حالته الصحية غدا

كشف الدكتور محمد كامل مدير المستشفى الخاص الذي يتلقى فيه أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، علاجه، عن موعد إصدار تقرير كامل عن الحالة الصحية للاعب، لتوضيح أسباب توقف القلب، ونتائج الإجراءات الطبية المتبعة في الوقت الراهن.

وقال لـ«الوطن»، إنه سيجري إصدار تقرير عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت يوم السبت المقبل.

تحسن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

أوضح أن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت شهدت تحسنا طفيفا في الوقت الراهن، معربا عن أمله في تحسن الحالة الصحية للاعب بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة.

أشار إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والصحة، ويوجد اهتمام كبير بالحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

أحمد رفعت لا يزال في العناية المركزة

أوضح أن أحمد رفعت لا يزال في العناية المركزة، لاستكمال بروتوكول العلاج، وسحب التحاليل وإتمام الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب، على أن يشهد التقرير الذي سيعلن غدا، كل التفاصيل.