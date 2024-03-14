مدير المستشفى المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة سارة بشأن حالته الصحية

حالة من القلق والتوتر يعيشها جمهور الكرة المصرية، بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت جناح نادي مودرن فيوتشر المصري، وسقوطه خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري، إذ سقط مغشيًا على وجهه في منتصف الملعب دون الاشتراك مع لاعبي الخصم، وانتقل سريعًا إلى أحد المستشفيات، ونجح الأطباء في إنقاذ حياته، ليعيش بعدها أيامًا صعبة جعلت الجميع في حالة خوف، حتى خرج مدير المستشفى الذي يعالج فيه «رفعت»، ليفجر بشرى سارة لـ«الوطن».

«في تحسن بسيط أفضل من إمبارح».. تلك الجملة خرجت من الدكتور محمد كامل مدير المستشفى الخاص الذي يعالج فيه اللاعب أحمد رفعت، ليطمئن بها مترقبي الحالة الصحية للاعب المصري، بعد الأيام السابقة الموترة.

دعم أحمد رفعت

وخلال الفترة الماضية، حاز اللاعب أحمد رفعت على دعم كبير من الجميع، خاصة من إدارة النادي ووزير الشباب والرياضة وجميع المسؤولين في اتحاد الكرة، يتابعون حالته الصحية عن كثب، من أجل الاطمئنان عليه ومتابعته حالته، فضلا عن الدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير الكرة المصرية.

توقف عضلة القلب لأحمد رفعت

اللاعب أحمد رفعت جناح نادي مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لأزمة قلبية داخل الملعب، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة مع فريق الاتحاد السكندري، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة توقف عضلة القلب، وحاول الفريق الطبي بعمل إنعاش قلب رئوي لأكثر من ساعتين، كما أنه تم استخدام الصدمات الكهربائية 20 مرة، ووضع في العناية المركزة.