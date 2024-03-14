مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4.. سبب غضب شريف سلامة من ابنته

بدأ مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة بمشادة كلامية بين فريدة التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، مع شقيقها بعد أن شاهدها شقيقها مع زميلها في سيارته وهددها بأنه لن يسمح بأي تصرف لها فيما بعد.

انفعلت فريدة في أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة وقررت أن تتحدث مع والدها أحمد «شريف سلامة»، وأخبرته بما حدث؛ ولكنه غضب منها وقال إنه فقد ثقته بها لأنها تأخرت في إخباره ولم تأتي للحديث معه إلا بعد المشادة مع شقيقها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة

ويحظى مسلسل كامل العدد +1 بإعجاب كبير من الجمهور منذ عرض جزئه الأول العام الماضي، ويهتم الكثيرين بمعرفة موعد عرضه حيث يذاع على قناة ON الساعة 6:05 مساء، وتُعاد الساعة 1:30 صباحًا، كما يكون العرض الثاني للحلقة على قناة ON الساعة 7:30 مساء.