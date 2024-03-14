مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4.. هل تنكشف علاقة ابنة شريف سلامة بزميلها؟

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 بمحاولة دينا الشربيني التي تمثل دور ليلى، إقناع والدة عمر والد أبنائها التوأم بأن تذهب لزيارة أهلها في بلدها، كما دارت العديد من الأحداث الشيقة التي ينتظر متابعي المسلسل استكمالها في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 اليوم.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4

ومن أبرز أحداث الحلقة الثالثة، ذهاب شريف ابن ليلى مع السائق إلى جامعة فريدة ابنة أحمد الكبرى لإعادتها إلى المنزل، ليرى شريف فريدة في سيارة زميلها في الجامعة وهي تحاول قيادة سيارته، كما كانا يتبادلان المزاح بالأيدي، ما يجعل شريف ينفعل عليها في السيارة ويرفض الحديث معها رغم محاولاتها بشرح الأمر له.

وننتظر في أحداث الحلقة الرابعة اليوم الخميس الموافق 14 مارس ما سيفعله شريف حيال ذلك الموقف، وهل سيخبر والدها بما رأى أم سيكتفي بالحديث مع فريدة فقط كي لا تقع في أخطاء تجعلها تشعر بالندم بعد ذلك.

فريق عمل مسلسل كامل العدد +1

والمسلسل يتضمن عدد من النجوم الشباب والأطفال في رحلتهم التمثيلية الأولى، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر وأحمد جمال سعيد وعمرو جمال.