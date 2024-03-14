موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 4.. شغب أبناء ليلى

تحرص الشركة المتحدة على إذاعة جميع المسلسلات التي تبثها شبكة القنوات الخاصة بها في المواعيد المعلنة عنها من قبل، وعلى مدار 3 حلقات ماضية من مسلسل كامل العدد +1، دارت أحداث مشوقة كان أساسها أبناء ليلى الصغار، إذ أنّهم اعتادوا على أفعال مشاغبة في المدرسة، سواء التوأم حسن وحسين أو ابنتها أمينة، ما يجعل متابعيها يهتمون بمعرفة موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 4 لمشاهدتها.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 4

وأحيانا يتعرض المشاهدين والمتابعين إلى مواقف تمنعهم من مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى مشاهدتها في الإعادة الخاصة بها، إذ يتم إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 صباحًا.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1

وعن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، فكانت من أهم أحداث الحلقة رفد أمينة ابنة دينا الشربيني من المدرسة لمدة أسبوع بعد صورت مدرسها في هيئة نسائية وسخرت منه، أما بالنسبة للحدث الثاني فكان محاولات الدكتورة ملك للتقرب من دكتور أحمد.