موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON اليوم الخميس.. توأم مشاغب

تتوالى المفاجآت على دينا الشربيني في دور ليلى في مسلسل كامل العدد +1، ففي الحلقة الثانية، تورط ولديها التوأم حسن وحسين في أعمال مشاغبة في المدرسة، إذ وضعا الفلفل الحار في ساندويتشات زميلهما، الأمر الذي جعل مديرة المدرسة تستدعيها لتخبرها بما حدث وتطلب منها أن تهذب ولديها، خصوصًا بعد أن تعرّض زميلهما لوعكة صحية كادت أن تودي بحياته، نظرًا لأنّه لديه حساسية من الطعام الحار.

وفي الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 تتفاجأ ليلى باتصال هاتفي من مديرة المدرسة تخبرها بأنّها ستعاقب أمينة ابنتها، بسبب تصويرها المدرس في بث مباشر أثناء شرحه للحصة، كما أنّها وضعت له فلتر شعر نسائي لتسخر منه، وعندما حاولت ليلى الاعتذار لها أخبرتها أنّ فريدة ابنتها الرابعة تمّ رفدها لمدة أسبوع من المدرسة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama اليوم الخميس

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON اليوم الخميس الموافق 14 مارس، فيكون العرض الأول لها عقب الانتهاء من أذان المغرب مباشرة الساعة 6:05 مساء، وتُعاد الساعة 1:30 صباحًا، كما يكون العرض الثاني للحلقة على قناة ON الساعة 7:30 مساء.