مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4.. هل تكتشف دينا الشربيني حب ملك لزوجها؟

منذ بداية الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، تسعى الدكتورة ملك التي تعمل مع الدكتور أحمد، ويجسد دوره الفنان شريف سلامة للتقرب منه والتودد إليه، رغم معرفتها بأنّه متزوج ولديه أبناء، إلا أنّها تريد أن تتقرب منه، وبدأ ذلك عندما نظمت عيد ميلاده، في الوقت الذي لم تتذكر فيه زوجته ليلي يوم ميلاده.

مسلسل كامل العدد الحلقة 4.. هل تكتشف دينا الشربيني حب ملك لزوجها؟

لم تكن تعلم دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى بوجود الدكتورة ملك في عيادة الدكتور أحمد حتى الآن، ولكن والدته الفنانة إسعاد يونس والتي تجسد دور «حياة» تذهب إليه في المستشفى وتدرك أنّ الدكتورة ملك تحبه، ولكنها أصبحت تخشى وقوعه في فخ الخيانة الزوجية بعد أن رأته يركب سيارتها في مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 3.

ومن المنتظر في الحلقات القادمة وتحديدا في مسلسل كامل العدد الحلقة 4 أن تكتشف ليلى حب الدكتورة ملك لأحمد زوجها، الأمر الذي يجعل الأحداث تزداد تشويق وإثارة، فكيف يكون رد فعلها إذا علمت بتلك العلاقة، وهل سيكون لديها شك في أحمد زوجها أم ستدرك حقيقة الأمر وتثق في أحمد الذي تزوجها بعد قصة حب كبيرة.