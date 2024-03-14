ملخص الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي.. محاولات لزواج أمينة خليل من نفادي

بدأت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، بمحاولة الكبير إقناع أمينة خليل أن تأتي إلى المزاريطة بحجة مشاركتها في مهرجان المزريطة ليزوجها من نفادي.

مربوحة والعترة يكتشفان تغير أنف الكبير

يطلب الكبير أوي من مربوحة والعترة مساعدة نفادي معه للزواج من أمينة خليل، وأثناء حديثه مع أسرته اكتشفوا أن أنفه تحولت لأنف بينوكيو.

وفي مشهد آخر، في حديقة الدوار يظهر نفادي ببدلة حمراء وجاكيت مشجر، لاستقبال أمينة خليل مع الكبير، ووصلت أمينة خليل المزاريطة وبدأ نفادي يتقرب منها من خلال إفيهاته الشهيرة، وسجلت أمينة خليل إعجابها بأنف الكبير وتمسكه بها وعدم إجراء عملية تجميل.

أمينة خليل داخل دوار الكبير أوي

بدأت مربوحة الترحيب بأمينة خليل، وأثنت على فيلم «وش في وش» وإيراداته العالية، وعدد من أعمالها الفنية، ثم تصعد الغرفة المخصصة لها. ويخبر نفادي الكبير أنه اشترى قماش لفستان زفاف أمينة، وتقوم بتفصيله سنية الخياطة، ولم يجد الكبير حلا إلا الاستنجاد بشقيقه جوني، ويتصل به ويظهر جوني مع هجرس الذي طلب هو الآخر أن يتزوج روبي.

من ناحية أخرى، يحاول جوني وهجرس تخمين سبب طول حجم أنف الكبير، ويخمن جوني أن الكبير لدغه فيل، كما يفكران في حيلة لمعرفة مواصفات فتى أحلام أمينة خليل، ويذهب الثنائي لها في الدوار لإجراء حوار وخلال اللقاء تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.