أحمد مكي يواجه ورطة كبيرة في مسلسل الكبير أوي 8.. «نفادي» السبب

عاد الكبير من عالم الشمامين، ووقع في فخ لم يكن يعلمه، وهو أنه مقابل العودة إلى حياته الطبيعية، لا بد أن يساعد الناس، وعندما يكذب يتحول إلى بينوكيو، أي يكبر أنفه، وهو ما لم يتوقعه في أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8، ما أدى إلى وقوعه في ورطه، حلها أن يحقق حلم نفادي في الحلقات المقبلة، ويساعده في الزواج من الفنانة أمينة خليل، التي تظهركضيف شرف بشخصيتها الحقيقة.

حل مشكلة الكبير في يد نفادي

كان شرط الشمامة خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي، ليعود الكبير إلى عالمه ومفارقة عالمها، أن يساعد الناس حتى لو فرد واحد، وبالفعل بدأ أحمد مكي يعرض تقديم أي مساعدة أو خدمة على أهل بيته، وهو ما لم يستوعبوه، لأن طبع الكبير عدم مساعدة غيره.

لكن الكبير لم يستسلم لفشله مع أسرته، وسار في شوارع المزاريطة يقدم عرضاً للمساعدة، يظنه البعض فقد عقله، والآخرين يعتقدونه مشاركا في الكاميرا الخفية، إلى أن يظهر صديقه صاحب متلازمة «الغمزة» نفادي، الذي يضعه في فخ حله زواج نفادي من أمينة خليل.

ورطة الكبير بسبب نفادي

جلس الكبير في قهوة المزاريطة وأتى إليه نفادي يخبره بالخبر السعيد وهو قرار الزواج، ولم يصدق الكبير في البداية وقابل حديث صديقه بسخرية، لكنه تذكر أنه إذا ساعد نفادي سيتخلص من عالم الشمامة.

وافق الكبير بسعادة وأخبر رفيقه من عالم الشمامين الفنان محمد ثروت، مؤكدا أنه أخيرا وجد من يساعده ووافق على طلبه، إذا لا رجعة للكبير دون مساعدة نفادي في تحقيق طلبه بالزواج.

ظن أحمد مكي «الكبير» أن عروس نفادي امرأة عادية من أهل المزاريطة، يستطيع بسهولة أن ينهي المهمة، لكن المفاجأة أن العروس التي يريدها نفادي هي الفنانة أمينة خليل، التي بحد وصفه من المستحيل أن تقبل بنفادي زوجا لها، وهو الأمر الذي يجب أن ينفذه الكبير بسرعة ولا يستطيع الفرار منه.