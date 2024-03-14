الراستا والليس والشعر الطويل.. أبرز إطلالات جوني في مسلسل الكبير أوي

فوجئ جمهور ومحبو شخصية جوني في مسلسل الكبير أوي بظهوره بإطلالة جديدة ومختلفة في الجزء الثامن من المسلسل عن الأجزاء السبعة السابقة.

فقد ظهر جوني خلال الحلقة 4 بشعر قصير ويرتدي نضارة طبيعية عكس اللوك الذي اعتدنا عليه في الأجزاء السابقة.

لوكات جوني في مسلسل الكبير أوي

وظهر جوني في الأجزاء الأولى من مسلسل الكبير أوي بشعر أصفر طويل، ليختار منذ بداية الجزء السادس شكل جديد لشعره حيث اختار الظهور بالراستا، أما الجزء الثامن، والذي يعرض حاليا على قناة on عقب المغرب مباشرة ظهر بشكل جديد لفت الأنظار إليه بشعر قصير ونظارة طبية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 الذي تدور أحداثه في «المزاريطة»، عددا كبيرا من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.