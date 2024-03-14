مدير مسرح القاهرة للعرائس: نعد كوادر من شباب الفنانين للعمل في المجال

عرض الإعلامي يسري الفخراني، حلقة خاصة من داخل مسرح العرائس بوسط القاهرة ببرنامجه «باب رزق»، والمذاع على قناة «DMC»، وذلك بالتزامن مع مرور 65 عامًا على عرض الليلة الكبيرة، حيث استضاف الدكتور أسامة محمد علي، مدير مسرح القاهرة للعرائس.

وقال الدكتور أسامة محمد علي، «أنا بحب أسميه بيت العرائس المصري، وبشوف دايما إن مسرح العرائس أكاديمية عظيمة جدًا قادرة إنها تدرب وتعد كوادر من شباب الفنانين اللي بيحبوا يمتهنوا ويعملوا في مجال فنون العرائس بكل أشكاله».

وأضاف، قائلًا: «دوره ليس فقط تقديم العروض لكنه أيضًا يجهز شباب الفنانين ومد سوق العمل الخاص بدعم الفرق الخاصة أن تقدم فنون عرائس لأن كل ذلك يمس الطفل المصري والأسرة المصرية».

وأكمل: «بيجيلنا بالفعل كليات فنية لديهم أقسام في تخصص العرائس، وهناك تعاون بيننا وندخل الورش لاكتساب كل الخبرات ومشاهدة الكواليس والفنانيين أثناء قيامهم بتحريك، ومعرفة كيف يقوموا بذلك».