«التحالف الوطني» يوفر 47 ألف وجبة ساخنة بالخيمة الرمضانية بمحافظة مطروح

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه للأسر الأولي بالرعاية بالمحافظات خلال شهر رمضان، حيث جرى إعداد وتجهيز نحو 47 ألف وجبة ساخنة بواقع 1550 وجبة إفطار صائم يومياً بالخيمة الرمضانية بمطروح، ضمن حملة إفطار صائم.

الموسم الرمضاني

يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.

وتتنوع المساعدات المُقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية، ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم، وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفاعليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.

كيانات التحالف الوطني

كما تواصل مؤسسة الجارحي، إحدى كيانات التحالف الوطني، حملة كبرى لطرق الأبواب أهالينا من المستحقين في نجوع وقرى ومراكز وأحياء ومدن محافظات الفيوم، والجيزة، والقليوبية، والسويس لتوزيع مليون وجبة على مدار الشهر بواقع نحو 35 ألف وجبة ساخنة يوميا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة 4 آلاف متطوع من مؤسسة الجارحي و400 جمعية شريكة وقاعدية يشاركون في تجهيز وتعبئة الوجبات من المطابخ المركزية للمؤسسة وشركائها.

دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر

يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء مصر خلال الموسم الرمضاني 2024، من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.

ولفت التحالف إلى أن إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية وصل لأكثر من 19مليون مستفيد من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة تزيد عن مليار و800 مليون جنيهاً.