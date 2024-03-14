15 محافظة تستقبل مبادرات التحالف الوطني في رمضان.. دعم وحماية للجميع

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دعم وحماية المواطنين الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يتواجد في 15 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية لدعم الأهالي الأكثر فقرا.

جهود التحالف الوطني في المحافظات

ووفقا لما أعلنه التحالف الوطني من المقرر أن تعمل أمانة محافظة البحر الأحمر على تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم، إلى جانب أمسيات فنية وندوات تثقيفية ودورات تدريبية على الحرف التراثية، فضلا عن توزيع 1100 كرتونة غذائية تحتوي على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وهي: زيت سكر ورز ومكرونة وملح وشعرية، وأيضا إنشاء معرض للسلع بأسعار مخفضة في المدن، ويقيم التحالف مائدة الرحمن التي تعمل توفير وجبات الإفطار لـ250 فرد يوميا.

وفي قنا، يعمل التحالف الوطني على تنظيم دورة رياضية فى كرة القدم، والأمسيات الفنية و الندوات التثقيفية ودورات تدريبية على الحرف التراثية، فضلا عن توزيع 1500 كرتونه غذائية تحتوى على زيت سكر ورز ومكرونة وملح وشعرية وسمن، اقامة مائدة الرحمن لافطار 300 فرد يوميا.

ومن قنا إلى دمياط، يعمل التحالف الوطني على توزيع السلع بشكل مجاني على الأهالي الأكثر احتياجا، كما ينظم معرضا للحوم المستوردة وسلع غذائية، وذلك بداية من الأسبوع الأخير في شهر شعبان الماضي، أما في سوهاج يستهدف التحالف الوطني توزيع 1000 وجبة إفطار يومياـ وذلك بتكلفة تقدر بـ3 ملايين جنيه.

تكريم حافظي القرآن في كفر الشيخ

وفي بور سعيد ينظم التحالف الوطني خلال شهر رمضان معرض للملابس المستعملة ذات الحالة الجيدة، إلى جانب توزيع 100 بطانية جديدة وعدد 10 أكفان و50 مصحفا، وجار العمل على التجهيز لتنظيم معرض في أحد مراكز الشباب في المناطق الأكثر احتياجا، كما عمل التحالف على توزيع 100 وجبة إفطار كل جمعة خلال الشهر، تكفي الوجبة الواحدة 4 أفراد، ولم يغفل التحالف أهالي بورسعيد من ذوي الهمم، فعمل على توزيع كراسي متحركة أو وضعها للاستعارة في الأماكن التي تحتاج لها.

وتعتزم أمانة التحالف الوطني في كفر الشيخ على تكريم 30 شخص من حفظة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان، بواقع 3 في كل مركز علي ان يتم ذلك بمقر قصر الثقافه بمدينة كفرالشيخ، وفي أسوان يعمل التحالف على تنظيم عدد من موائد الرحمن في مراكز المحافظة، فضلا عن توزيع عصائر تمر على الصائمين وفت الإفطار، إلى جانب توزيع 500 شنطة رمضان والعدد قابل للزيادة على مدار الشهر.

وفي محافظة شمال سيناء ينظم التحالف الوطني دورة رمضانية لكرة القدم، وأمسيات شعرية نمطية وندوات تثقيفية وتدريبيه على الحرف التراثيه، فضلا عن توزيع شنطة رمضان، وتنظيم مطبخ رمضان فى المراكز المتاحه، لتوزيع الوجبات الساخنة على المواطنين وقت الإفطار.

وفي محافظة أسيوط ينظم التحالف الوطني معرض سلع غذائية مخفضة بسعر المصنع، أما في المنيا، يقوم التحالف بتوزيع وجبات ساخنة لـ25000 فرد، أما في الأقصر، فينظم التحالف الدورة الرمضانية في كرة القدم، وذلك بالتنسيق مع مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى جانب العمل على تنظميم معرض أهلا رمضان وإقامة مائدة رحمن.

موائد رحمن وكراتين رمضان

ومن المقرر، أن يقيم التحالف الوطني مائدة رحمن في محافظة الإسكندرية تستهدف إفطار 1000 صائم يوميا، إلى جانب فاعليات تأتي تحت عنوان: «عيد الأم بصبغة روحانية رمضانية لمرضي السرطان ختاما لمهرجان الاسكندرية تتحدث عن السرطان برعاية التحالف» ويصل إجمالي عدد المتطوعين خلال الفعاليات إلى 1000 متطوع، فضلا عن تجهيز أماكن صالعة العيد وتوزيع الهدايا، والشروع في مشروع منافذ التحالف مرحلة أولى، والتي تحتوي على 10 منافذ موزعين في ميادين الاسكندرية

وعن جهود التحالف الوطني في محافظة مطروح خلال شهر رمضان جاءت على النحو التالي:

- توزيع نحو 3000 كرتونه الخير لـ3000 أسرة مستحقة في 8 مراكز بمحافظة مطروح لتخفيف العبء عنهم قبيل شهر رمضان.

- إقامة مائدة الرحمن لإفطار 35 ألف صائم بواقع 1150صائم يوميا لمده 30 يوما.

- الشروع في تنفيذ منافذ بيع التحالف الوطني بواقع 3 منافذ مرحلة أولى.

- إقامة مسابقة رمضانية في مركز الشباب دوري كرة قدم، مع تقديم الهدايا وتوزيع مياه وتمر بشكل يومي خلال أذان المغرب للمشاركين بحضور كابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني.

- إحياء ليلة القدر بتكريم حفظة القرآن الكريم.

وفي البحيرة، يوزع التحالف 20 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 2000 قطعة ملابس للعيد، إلى جانب التبرع بـ3 أجهزة طبية للمعهد الطبي القومي بدمنهور معهد الأورام.

وفي القليوبية، يقوم التحالف الوطني بالعديد من الأنشطة خلال رمضان، تتلخص في الآتي:

توزيع كراتين مواد غذائية لعدد مستهدف 5000 بميزانية.

- اقامة معرض سلع غذائية مدعمة لعدد مستهدف 5000.

- توزيع 27 ألف شنطة، محتوياتها عبوة 3 زيت، و3 أكياس مكرونة، 2 كيلو أرز، كيلو سكر، توزيع 7500 شيكارة تضم 4 أكياس مكرونة، عبوة زيت، 3 عبوات سمنة، 2 كيلو أرز، كيلو سكر، توزيع 7000 كرتونة، محتوياتها: 1زيت 1سمنه، 4 مكرونة، 4 كيلو رز، 2 كيلوسكر.