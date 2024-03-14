خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في موسم رمضان 2024

ذكر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّه استمرارا لجهود التحالف الوطني وفعالياته يسعى التحالف دائما إلى تدخل مباشر وسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، وفيما يلي مساهمات مؤسسات وأمانات المحافظات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024.

توزيعات التحالف الوطني

وأضاف التحالف الوطني أنّ إجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيها.

وأوضح التحالف الوطني أنّ إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليون و752 ألفا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855,500 1014 جم بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة المطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جم.

ولفت التحالف الوطني إلى أنّ إجمالي توزيع اللحوم بلغ 1230 طن لحوم الجمالي لمليون و234 ألف مستفيد، اجمالي متوسط التكلفة 370 مليونا و800 ألف جنيه، بينما بلغ توزيع كروت وكوبونات مساعدات إجمالي 203 آلاف كراتين وكوبونات شراء بإجمالي 203 آلاف مستفيد بإجمالي متوسط التكلفة 81 مليونا و200 ألف جنيه.

توزيعات الملابس والإعانات

وأشار التحالف إلى إجمالي توزيعات المؤسسات والتي منها توزيع ملابس بإجمالي 6000 قطعة ملابس باجمالي 3000 مستفيد، وإجمالي متوسط التكلفة 2 مليون و100 ألف جنيه، وبلغت الإعانات والزكاة إجمالي 176,120 مستفيد من الإعانات، بإجمالي متوسط الكلفة 35.024000 جم، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومسابقات، واستمرار القوافل الطبية طوال الشهر، وجار الإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.