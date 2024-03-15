خريطة افتتاحات المساجد في محافظات مصر اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف 63 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و17 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في 19 محافظة هي «المنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج، والأقصر، وقنا، والفيوم،، وبني سويف، وأسوان، ومطروح، والشرقية، وأسيوط، والبحيرة، والجيزة، والقليوبية، والقاهرة، الوادي الجديد، والدقهلية، والبحر الأحمر، والغربية».

افتتاح مساجد بالمنيا

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد السلام بقرية نجع عمار بمركز دير مواس، ومسجد التوبة بالنحال بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص، ومسجد المغفرة بالفواخر بقرية منشية الدهب بمركز المنيا، ومسجد الرحمة القبلي بعزبة مؤنس بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، ومسجد الزراعيين بمركز بني مزار، ومسجد الرحمة الشرقي بعزبة مجلي خليل طوخ الخيل بمركز المنيا، ومسجد المؤمن بتقسيم شادي ببندر المنيا، ومسجد المهدي بعزبة صميدة يونس بمركز المنيا، ومسجد الرحمن القبلي بقرية طوة بمركز المنيا، ومسجد التوحيد بقرية زاوية حاتم بمركز أبو قرقاص، ومسجد عباد الرحمن بمنشية زعفرانة بمركز أبو قرقاص، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد حي العرب بمركز الرياض.

وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية السمطا بمركز البلينا، وفي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية المهيدات العديسات قبلي بمركز الطود، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد مسجد آل محمود بقرية تيجة بمركز أبو تشت، ومسجد محمد رشاد بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبو تشت، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد يأدم غالب بمركز إطسا، ومسجد الدعوة الحميدية بمركز إطسا، ومسجد أبو النور بمركز طامية، ومسجد نداء الإسلام بالفيوم الجديدة، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الحبايشة بقرية مناشي أبو صير الملق بمركز الواسطي، ومسجد الشيخ عبد القادر ببندر سمسطا، ومسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد بقرية صفط راشين بمركز ببا، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد الدكتورة مايسة القماح بقرية البصالي بمركز كوم أمبو، ومسجد التوبة بقرية الخور بحري بمركز كوم أمبو.

افتتاح مساجد بالبحيرة

وفي محافظة مطروح مسجد عبد السلام حماد بقرية الخروبة بمركز مطروح، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد البساينة بقرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير، ومسجد التوبة بعزبة عطية بقرية غزالة بمركز الزقازيق، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد أولاد عبد الهادي بقرية عواجة بمركز ديروط، ومسجد الهدى بقرية خارفة بمركز ديروط، ومسجد عمر بن الخطاب بمركز القوصية، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية سعيد عقاب بدسونس بمركز أبو حمص، ومسجد السكران بقرية النشو البحري ببولين بمركز كفر الدوار، ومسجد الزياتين بقرية كوم عزيزة بمركز أبو حمص، ومسجد أنصاف بقرية محلة كيل بمركز أبو حمص، ومسجد شميس بقرية بولين بمركز كفر الدوار، ومسجد أنوار الكريم بقرية العلايا بمركز إيتاي البارود، ومسجد الرحمة بقرية أبو عصايتين بالمنشية الجديدة بمركز الدلنجات، ومسجد 4/5 أبيس بقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار، ومسجد الطويلة بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود.

افتتاح مساجد بالقليوبية

وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الوالدين بالـ800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، ومسجد الحليم بأفق جاردنز بأكتوبر، والمسجد الغربي بقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد الصفا والمروة بالحي الرابع بمدينة العبور ومسجد الرضوان بقرية المنشأة الصغرى بمركز كفر شكر، وفي محافظة القاهرة يجري افتتاح مسجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بمنطقة خدمات الياسمين بالتجمع القاهرة الجديدة.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد العسقلاني بقرية طنسا بمركز ببا، وفي محافظة الوادي الجديد يجري افتتاح مسجد بئر 12 بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الغنيمية بقرية منيل السلطان بمركز أطفيح، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد الكريم العيسوي بقرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، والمسجد الكبير «البحر» بقرية ميت ضافر بمركز دكرنس، ومسجد النور بعزبة معوض البحرية بمركز السنبلاوين، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد منشأة الصيرفي «السريع» بمركز إيتاي البارود، ومسجد عبد الله الحبشي بقرية الورثة بمركز دمنهور، وفي محافظة البحر الأحمر يجري افتتاح مسجد التقوى بمدينة سفاجا.

افتتاح مساجد بقنا

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد السرو الكبير بمركز السرو، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد سعدة البحري بقرية أبو السعود بمركز الفيوم، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد عزبة الأربعين بقرية الشين بمركز قطور، وفي محافظة قنا مسجد الحاج صدقي بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، ومسجد أبو بكر الصديق بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد مسجد التوحيد بزاوية بلتان بقرية برشوم بمركز طوخ، ومسجد آل حلاوة بأجهور الكبرى بقرية برشوم بمركز طوخ، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الشهيد أحمد شحاتة بقرية الزهراء بردين بمركز الزقازيق.

افتتاح 325 مسجدًا في 14 شهرًا

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 797 مسجدًا، منها 630 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و167 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 15 مارس 2024، عدد 11 ألفًا و819 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 16 مليارًا و858 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.