كيف تكسب ثقة طلابك على غرار مسلسل يحيى وكنوز 3؟.. «خليك مصدر أمان»

حبه للمغامرة والأحداث التاريخية جعلته غير مصدق لما رآه، موكب ملكي كان يسير بجواره، لم يكتفِ يحيى برؤيته فحسب، إلا أنه حلم بالدخول إلى إحدى العربات الملكية، ليرى الملك رمسيس الأيقونة التاريخية فهل ما رآه يحيى حقيقي أم خيال؟

ذهب يحيى ضمن أحداث الحلقة الرابعة للمسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، ليروي ما رآه على أستاذ عصام مدرس التاريخ، الذي تجمعه به علاقة صداقة وثقة متبادلة، جعلته مطمئنًا للحديث باعتباره مصدر أمان له، وعلى غرار ذلك نستعرض 3 نصائح لكسب ثقة تلاميذك وفقًا لموقع «موسوعة التعليم والتدريب» ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

الإصغاء إلى حديثهم

واحدة من الأمور التي وجب الانتباه لها جيدًا، هو الإنصات الجيد لحديثهم، ومحاولة التركيز فيما يقولون، لأن ذلك يعكس مدى اهتمامك بكلامهم، ويزيد من الثقة والرغبة في التحدث مرة تلو الأخرى.

لا تخبرهم بما قاله زملاؤهم عنهم

حاول قدر الإمكان تجنب التحدث سلبيًا عنهم، أو محاولة تذكيرهم بنظرة أصدقائهم لهم، الأمر الذي بإمكانه أن يهدم مقدار ثقتهم بنفسهم، ويعتبرك مصدرًا لإزعاجهم، لهذه وجب الانتباه جيدًا لكل ما تقوله في أثناء الحديث معهم.

قدر من الفكاهة

يجب أن تبني العلاقة بينكما على قدر من الفكاهة، والبعد تمامًا عن الحزم أو الجدية، إلا أن لزم الأمر، وذلك لتصبح العلاقة بينكما صداقة، مما يجعله مطمئنا أكثر، ويجعله محبًا للحديث معك في كل الأوقات.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

يعرض مسلسل يحيى وكنوز 3 خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:05 مساءً، عبر شاشة dmc، وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.