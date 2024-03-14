ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد +1.. «شريف» ينضم إلى الأهلي

شهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة العديد من الأحداث الليلة، حيث شهد لعب (شريف) نجل دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى، في النادي الأهلي وانضمامه إلى قائمة المباراة، تفرح ليلى بذلك وتدعو العائلة كلها لمشاهدة الماتش.

ارتدت ليلى وأسرتها جميعا وأصدقاؤها تيشرت النادي الأهلي، في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة، وشجعوا ابنها الذي أحرز هدفا في المباراة بمجرد نزوله لأرض الملعب وسط تصفيق وفرحة من قبل العائلة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الرابعة

تجلس حياة التي تؤدي دورها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في المسلسل وهي تحاول لفت نظر زوجة ابنها ليلى بالاهتمام بزوجها أحمد (شريف سلامة) حتى لا ينجذب إلى ملك التي أُعجبت بابنها.

كما تذكرت فوزية «ميمي جمال» ابنها الراحل «مصطفى درويش» في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4، حيث قبَّلت السلسلة التي تحمل صورته ليكون بذلك ثاني مرة يحيون فيها ذكرى الفنان الراحل.

وشهدت أحداث المسلسل أيضا مشادة كلامية بين فريدة التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، مع شقيقها وغضب منها والدها أيضا بسبب جلوسها مع زميلها في السيارة.