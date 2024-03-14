مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4.. ميمي جمال تتذكر مصطفى درويش

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد العدد +1 الحلقة 4، مشهدا تتذكر فيه فوزية التي تؤدي دورها الفنانة القديرة ميمي جمال نجلها الراحل عمر «مصطفي درويش».

ظهرت ميمي جمال، في أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 وهي تقبل صورة مصطفى درويش في العقد الذي ترتديه.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4

وقررت فوزية في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4، أن تجلس عند ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وتقوم برعاية الأولاد وتراقبهم.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، ويعاد الساعة 1:30 صباحًا.

وتدور أحداث الحلقات من مسلسل كامل العدد +1، حول محاولات أحمد «شريف سلامة» وليلى «دينا الشربيني» لتقوية الترابط الأسري بين أبنائهما، ومراعاتها وتوجيههما في التصرفات لزرع الثقة بينهما، كما تعمل ليلى على تقوية علاقتها بزوجها الذي بدأ يشعر بالممل نتيجة تراكم المسؤوليات عليه.