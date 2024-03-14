تعديل جديد في خطوط أتوبيسات الإسكندرية بسبب إيقاف قطار أبو قير

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إجراء إضافة وتعديل مسارات خطوط الأتوبيسات في الإسكندرية، بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية، ليصل عددها إلى 14 مسارا بسبب إيقاف قطار أبو قير.

تحديث لمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير

وأوضحت المحافظة في بيان مساء اليوم، أن ذلك الأمر يأتي في إطار التحديث المُستمر لمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير الحالي خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية وفق ما يتم رصده على أرض الواقع من احتياجات مُلحة للمواطنين ليصل عددهم إلى 14 بدلاً من 13 مسار.

متابعة حركة المواصلات في الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبو قير

تأتي هذه التعديلات بعد يومين من انعقاد اجتماع بين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل وكافة الأجهزة المعنية للاستماع إلى عرض الحلول العاجلة التي تم اتخاذها لحل كافة الشكاوى التي تم رصدها على أرض الواقع مع بدء إيقاف خط سير قطار أبو قير بالكامل منذ الأول من مارس الجاري.