«محمود» يحاكي كبار القراء: تعلمت من إذاعة القرآن الكريم وتأثرت بالمنشاوي

منذ صغره وهو متيم بحفظ القرآن الكريم حتى أتم حفظه في الـ 12 عمره، وبعد ذلك اهتم بدراسته في الأزهر الشريف وتفوق في جميع المراحل التعليمية، وبسبب حبه وعشقه للقرآن الكريم دخل كلية أصول الدين والدعوة في شبين الكوم، بجانب ذلك تميز بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، إنه الطالب محمود شعبان المقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

تقليده للقراء القدامى

«تسمع الحصري ولا المنشاوي ولا عبدالباسط ولا البنا»، هذه إجابة «محمود» عند سؤاله بترتيل القرآن الكريم بتقليد قراء القدامي، حيث أعطاه الله حنجرة ذهبية يستطيع تقليد جميع القراء القدامي من خلال تنوع صوته ومخارج حروفه، حتى جعل من يسمعه لا يستطع التفرقة بينه وبين من يقلده من الشيوخ القدامي واشتهر بين أهالي المدينة بتلك التلاوات.

تحفيظه القرآن الكريم

يقول ابن الـ 24 عام، أنه سعى منذ سنوات إلى تعليم الصغار والطلاب الصغار والكبار القرآن الكريم في دار تحفيظ بمركز شباب المدينة، حيث يهتم بالتجويد ومخارج الحروف بالطريقة الصحيحة، قائلا «ربنا يوفقني إني أعلم الناس القرآن واشتغل به، وافتح دار تحفيظ كبيره بعد الدراسة ويكون يومي كله قرآن».

يكمل ابن محافظة المنوفية، أن سبب تقليده للقراء القدامى أنه منذ صغره كان يستمع إلى تلاوتهم في الراديو بشكل مستمر مما أدى إلى إتقانه تقليدهم، حيث تأثر بكل من «المنشاوي - الحصري - البنا - عبدالباسط محمد رفعت - مصطفي إسماعيل»، ويتمنى أن يسير على خطاهم ويصبح قارئ في الإذاعة والتلفزيون في قادم السنوات.