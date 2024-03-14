مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. سامية حلويات تكشف سر أمير كرارة

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بالظهور الأول لشخصية سامية حلويات التي تجسدها الفنانة ميرنا جميل والتي يعرض عبر شاشة قناة on يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أمير كرارة وجها لوجه مع سامية حلويات

شهد مسلسل بيت الرفاعي في الحلقة 4 أول ظهور للفنانة ميرنا جميل ضمن أحداث العمل والتي تجسد شخصية سامية حلويات والتي كشفت السر وراء دكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة.

حيث نادت سامية على دكتور ياسين باسمه ولقبه وهو الأمر الذي جعله يتفاجأ ويذهب ليسألها كيف تعرفه وعلى الفور أخبرته أن الجميع يعرفه وجعلته يرى خبر صحفي عن تورطه في قتل والده ولكنها أخبرته بأنها لن تبلغ الشرطة عنه ولكنها ستأمن سره ولن تخبر أحدا لأنها تثق بأنه لم يفعل ذلك.

كما كشفت سامية حلويات لـ ياسين عن حقيقة عملها وأنها تعمل كوافيرة وليست فتاة ليل كما يظن البعض ولكنها تتركهم يظنون فيها هذا الظن.