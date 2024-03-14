التحالف الوطني: توزيع 1750 وجبة ساخنة بالمنيا خلال رمضان ضمن حملة إفطار صائم

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إعداد وتجهيز الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية طوال شهر رمضان حيث تستهدف الحملة نحو 350 أسرة يومياً وتوزيع 1750 وجبة ساخنة بقرى وتوابع محافظة المنيا ضمن حملة إفطار صائم.

الموسم الرمضاني

يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولي بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.

كراتين رمضانية

وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفاعليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.