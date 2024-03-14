مسلسل حق عرب الحلقة 4.. هل يهرب «السويركي» من الشرطة؟

تسارع وتشويق لأحداث مسلسل حق عرب الحلقة 4 بطولة أحمد العوضي، والتي فجرت العديد من المفاجآت عن عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ويعرض على قناتي ON Drama وon.

ملخص الحلقة 4 مسلسل حق عرب

وكشفت الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، عن تورطه للمرة الثانية في قضية قتل، ولكن هذه المرة مع قضية قتل كاملة وتواجده في مكان وقوع الجريمة، بعدما ذهب إلى حسنية الداية ووجد باب شقتها مفتوحا ومشنوقة وقد فارقت الحياة، لتدخل ابنتها ي تلك اللحظة وتتهمه بأنّه قتلها، فهل يواجه مصير اتهامه بالهروب أم يستسلم حتى القبض عليه والتحقيق بشكل رسمي في القضية.

وتم تصوير مسلسل حق عرب في عدة مناطق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب شارع المعز، وتدور أحداث المسلسل في منطقة الدرب الأحمر ومنطقة المغربلين وتم عمل محاكاة لتلك المنطقة في لوكيشن التصوير.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد صيام، وفاء مكي، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.