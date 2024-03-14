مصطفى كامل: لم أقف مع مصطفى قمر لأنني نقيب الموسيقيين فقط.. ده صاحبي

علق الفنان مصطفى كامل، على دفاعه عن مصطفى قمر في أزمته الأخيرة مع الناقد الفني طارق الشناوي، قائلا: «وقفت مع حلمي بكر عشان صاحبي وأخويا الكبير ووقفت مع مصطفى قمر عشان صاحبي».

سأغادر منصبي يوما ما

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «لم أقف مع مصطفى قمر لأنني نقيب المهن الموسيقية فقط، سأغادر منصبي يوما ما، وكل من يؤذي أصدقائي سأرد عليه، وإن سُئلت عما حدث بينهما بصفتي فنانا ربما كان ردي سيتم بحدة أكبر.. الكرسي اللي أنا قاعد عليه ملجِّمني».

الكرسي ملجِّم مصطفى كامل

وتابع: «الكرسي ملجِّم مصطفى كامل عن أوضاع كتير مايلة والمفروض كان يبقى لي تدخل فيها بشكل أعنف من كده، لكني أفضل الحفاظ على هدوئي، عيب أن يتهم ناقد فنانا بأنه فاشل وسنه كبر».