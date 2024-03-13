مصطفى كامل: فيديوهات حلمي بكر الأخيرة كانت تؤكد أنه يموت

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنّه تعمد عدم الدخول في أي أزمة أثناء مراسم دفن وعزاء الملحن الراحل حلمي بكر، موضحًا: «كنت أؤدي دوري لأبي وصاحبي حلمي بكر».

ابن حلمي بكر تأخر عن أبيه

وأضاف «كامل»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «ابن حلمي بكر لم يخذلني، لكنه تأخر عن أبيه، كان يجب أن يكون موجودا معه حتى لو بعدت المسافات بينهما 40 سنة، مهما بكيت على الأستاذ حلمي لا يجب أن أكون حزينا أو باكيا أكثر من ابنه وإخوته».

آخر أيام حلمي بكر

وتابع الفنان: «لكن ما حدث هو أنني لا أعرف لماذا أشعر بالحزن أكثر من ابنه وإخوته، وفي آخر أيام حلمي بكر، كانت مقاطع الفيديو المنتشرة له عبر منصات التواصل الاجتماعي قاتلة وكانت تؤكد أنه يموت، كان هذا واضحا للجميع، لذلك كان يجب أن تتم المحاولات مبكرا، لكن القدر نفذ».