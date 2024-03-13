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دراما المتحدة

مصطفى كامل يكشف سبب بكائه في فرح ابنه بعد مكالمة من نجل حلمي بكر

كتب:

يارا أشرف
09:21 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

تحدث الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلا: «ابني قال أنا جاي بكرة وعملنا مداخلة، وبدأت تظهر نية إنقاذ حلمي بكر، فقال هشام إن الطرف الآخر للأزمة سيذهب بأبي إلى المستشفى، فحذرته من أن يحدث ذلك قبل أن يعود إلى مصر».

سبب بكاء «كامل» في فرح ابنه

وأضاف «كامل»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة».

خبر وفاة حلمي بكر

وتابع الفنان: «كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت ومن صريخي رسالة لهشام قلت له قعدت أقولك أنزل، لأني كنت شايف حاجة المستشار مرتضى منصور ونادية مصطفى سمعوها مني».

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